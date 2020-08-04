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Audi представила два новых седана (фото)

Audi представила два новых седана (фото)

Немецкий автопроизводитель Audi представил два новых автомобиля 2021 Sedan S3 и 2021 Sportback S3.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

По сравнению со своими предшественниками, автомобили 2021 Sedan S3 и 2021 Sportback S3 длиннее на 4 см и 3 см соответственно.

Двухлитровые двигатели обоих седанов также стали мощнее на 17 лошадиных сил, а их общая мощность теперь составляет 305 л.с.


Фото: AUDI AG

Автомобили могут разогнаться с нуля до “сотни” за 4,8 секунды, а максимальная скорость не превышает 250 км в час.

Отмечается, что первые доставки новыих Audi S3 в Европе ожидаются уже в октябре этого года.


Фото: AUDI AG

Стоимость 2021 Sedan S3 начинается от 47 179 евро, а 2021 Sportback S3 – от 46 302 евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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