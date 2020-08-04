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Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах

Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах

В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м, относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%. В национальной валюте увеличилась на 2,4%, до 39 141 грн/кв.м (±1,8%).

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua

С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,9%, в гривнах увеличилась на 10,3%.

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За прошлый месяц в национальной валюте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,1 % в Оболонском до 4,8% в Святошинском районах. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Деснянском (на 0,03%), Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,2%). В остальных районах уменьшение: от 0,1% в Печерском до 1,7% в Оболонском.


Скриншот: 100realty.ua

Количество представленных к продаже квартир в июле увеличилось на 24% относительно июня и составило 12 417 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 19,7% и в долларовом выражении – на 18%.

Средние цены на квартиры в Киеве:

  • однокомнатная и двухкомнатные квартиры на Левом берегу в нацвалюте обойдутся в 1 460 624 и 2 004 548 гривен соответственно;
  • однушка на Правом берегу столицы стоит в среднем 1 639 429 гривен, двушка – 2 393 250 гривен;
  • в центре Киева за квартиру с одной комнатой нужно отдать в среднем 2 745 154 гривны, с двумя – 3 987 672 гривы.

Какие квартиры чаще всего продают на вторичке. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 31% от общего количества, квартиры в Центре Киева – 19%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 8%.

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По материалам Finance.UA
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