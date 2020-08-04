Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах

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В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м, относительно июня средняя цена уменьшилась на 1,5%. В национальной валюте увеличилась на 2,4%, до 39 141 грн/кв.м (±1,8%).
Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua
С января 2020 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,9%, в гривнах увеличилась на 10,3%.
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За прошлый месяц в национальной валюте зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева, от 2,1 % в Оболонском до 4,8% в Святошинском районах. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Деснянском (на 0,03%), Голосеевском (на 0,2%) и Днепровском (на 0,2%). В остальных районах уменьшение: от 0,1% в Печерском до 1,7% в Оболонском.
Скриншот: 100realty.ua
Количество представленных к продаже квартир в июле увеличилось на 24% относительно июня и составило 12 417 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади на 19,7% и в долларовом выражении – на 18%.
Средние цены на квартиры в Киеве:
Какие квартиры чаще всего продают на вторичке. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 31% от общего количества, квартиры в Центре Киева – 19%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 27%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 8%.
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