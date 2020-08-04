Сколько стоит квадратный метр жилья в новостройках Киева (инфографика)

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Самые дорогие квартиры в новостройках продают в Печерском районе. Здесь стоимость квадратного метра в июле составляла 55 647 грн.
Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.
Второе место у Шевченковского района – 35 472 грн за кв. м. В этом месяце «бронзу» взял Голосеевский район, где средняя цена составляет 30 681 грн за кв. м. За ним следует Оболонский район, который до этого удерживал третье место, с показателем на сегодня – 26 436 грн за кв. м.
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Так, далее у нас следует Днепровский район, который может похвастаться ценами 25 210 грн за кв. м. За ним следует Святошинский – 25 035 грн за «квадрат» и Соломенский с показателем 23 274 грн за кв. м.
В последней тройке разместились Подольский район – 23 025 грн за кв. м, Дарницкий – 22 328 грн за кв. м и Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 620 грн.
Инфографика: СтройОбзор
Цены в новостройках в зависимости от доступности к станциям метро:
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