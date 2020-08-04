Сколько стоит квадратный метр жилья в новостройках Киева (инфографика)

Самые дорогие квартиры в новостройках продают в Печерском районе. Здесь стоимость квадратного метра в июле составляла 55 647 грн.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

Второе место у Шевченковского района – 35 472 грн за кв. м. В этом месяце «бронзу» взял Голосеевский район, где средняя цена составляет 30 681 грн за кв. м. За ним следует Оболонский район, который до этого удерживал третье место, с показателем на сегодня – 26 436 грн за кв. м.

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Так, далее у нас следует Днепровский район, который может похвастаться ценами 25 210 грн за кв. м. За ним следует Святошинский – 25 035 грн за «квадрат» и Соломенский с показателем 23 274 грн за кв. м.

В последней тройке разместились Подольский район – 23 025 грн за кв. м, Дарницкий – 22 328 грн за кв. м и Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 620 грн.



Инфографика: СтройОбзор

Цены в новостройках в зависимости от доступности к станциям метро:

в тройку самых дорогих локаций в Киеве, где возводятся новостройки, попадает станция метро «Крещатик», где средняя цена на сегодня составляет 142 613 грн за кв. м;

за ней следует «Кловская» с показателями 101 850 грн за кв. м и «Площадь Льва Толстого» – 67 383 грн за «квадрат»;

недалеко в этом рейтинге и станция «Олимпийская» с показателем 64 994 грн за кв. м.

если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро «Красный хутор», где средняя стоимость квадратного метра составляет 15 150 грн и «Оболонь» – 18 250 грн за кв. м;

также самый дешевый «квадрат» жилья возле станций метро «Академгородок» – 19 417 грн за кв. м, «Ипподром» – 19 855 грн за кв. м и «Бориспольская» – 20 188 грн за «квадрат».

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