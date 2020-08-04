Эксперты рассказали, что будет с ценами на топливо осенью

Водителям рассказали о ситуации с ценами на топливо в осенний период.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко заявил, что серьезного повышения ждать не следует. Хотя и подчеркнул, что тот же взрыв в Бейруте, так или иначе, дестабилизирует рынок.

“После ситуации в Ливане цены подскочили. Ведь это весьма дестабилизирующий фактор. Но нельзя сказать, что это долгосрочный тренд. Я не думаю, что эта ситуация серьезно скажется на ценах”, – прокомментировал он.

По его словам, на сегодняшний день есть определенный тренд на повышение: после пандемии начинается оживление экономики, и это уже сказалось на незначительном росте цен. Но не прогнозирует при этом глобального роста стоимости топлива как в Украине, так и в мире.

“Будет и у нас небольшое повышение, но серьезного ожидать не следует. Единственное – будут сезонные повышения, они всегда есть. Весной и осенью это обычное явление”, – добавил Дяченко.

А вот директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн отметил, что в ближайший месяц есть потенциал для роста по всем маркам нефтепродуктов. Вызвано это как ослаблением курса гривны, так и довольно высокими ценами на нефть в мире.

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“Я не исключаю роста в пределах 1-1,5 гривны на литре всех марок топлива, включая сжиженный газ. Спрогнозировать долгосрочно очень сложно, так как очень многие факторы влияют на этот рынок и они очень быстро меняются, соответственно, меняются и цены. Но вот в пределах месяца ситуация ожидается такая”, – отметил Куюн.

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