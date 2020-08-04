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Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера

В мире появился новый долларовый миллиардер — глава американской компании Apple Тим Кук.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил $1 млрд», — говорится в сообщении.

Агентство не приводит точную сумму, которой сейчас располагает Кук, однако отмечает, что его состояние, согласно расчетам индекса Bloomberg Billionaires Index, превысило $1 млрд на фоне роста стоимости акций Apple. На прошлой неделе цена акций компании выросла почти на 5%, в результате чего ее рыночная стоимость достигла почти $2 трлн.

По данным агентства, Кук владеет 848 тыс. акций Apple (0,02% от их общего числа) стоимостью около $375 млн. Бумаги компании с начала года подорожали в 1,5 раза и по итогам торгов пятницы, 7 августа, их стоимость составила $444,45 за штуку.

Как отмечает Bloomberg, оценка состояния Кука проводилась на основе данных из открытых источников. При этом эксперты Bloomberg не исключают, что на самом деле оно может оказаться меньше $1 млрд, поскольку глава Apple мог делать анонимные пожертвования на крупные суммы.

По материалам УКРИНФОРМ
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