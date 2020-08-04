Состояние самого богатого индийца в 2020 году выросло на $22 млрд

Мукеш Амбани, самый богатый индиец обогнал Бернара Арно, самого богатого человека Европы, в рейтинге миллиардеров.

Состояние Амбани составляет $80,6 млрд. В этом году оно увеличилось на $22 млрд, свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires.

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Амбани – председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе страны. Теперь он занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей планеты. Он обогнал главу корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно ($80,2 млрд). Состояние последнего за год уменьшилось на $25,1 млрд из-за того, что в связи с пандемией коронавируса люди по всему миру сократили покупки дорогой одежды и аксессуаров.

За последние несколько недель Амбани обогнал в рейтинге также главу Tesla Илона Маска, соучредителей Alphabet Сергея Брина и Ларри Пейджа, главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Богаче Амбани только Джефф Безос, Билл Гейтс и Марк Цукерберг.