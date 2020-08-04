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FlixBus запустил новый рейс из Украины в Польшу

FlixBus запустил новый рейс из Украины в Польшу

Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus открыл продажи на рейсы по новому международному маршруту – Киев-Варшава.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Во время рейса автобусы на маршруте будут делать остановки в Житомире, Ривном и Радоме (Польша).

График. Автобусы Киев-Варшава будут отправляться из Киева по средам и субботам в 16:00 с автостанции “Киев”, из Варшавы – по вторникам в 15:30 с автовокзала “Варшава-Заходня”.

Стоимость: на ближайший рейс из Киева в Варшаву в момент написания новости цена составляла 1 129,00 грн.

В FlixBus также информируют, что разработали новый инструмент, который позволяет проверить уровень заполнения автобуса непосредственно перед бронированием билета. Соответствующая иконка отображается как на сайте, так и в мобильном приложении компании.

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Отмечается, что в автобусе необходимо носить защитную маску, закрывая нос и рот, а после каждой поездки проводится дезинфекция автобусов.

Справка Finance.ua:

Международные маршруты, на которых на данный момент FlixBus работает в Украине:

  • Одесса-Прага-Пльзень;
  • Киев-Краков-Прага;
  • Киев-Варшава;
  • Киев-Вильнюс;
  • Киев-Краков-Росток;
  • Киев-Кельн;
  • Киев-Карлсруэ;
  • Киев-Штутгарт;
  • Киев-Будапешт-Вена.

Доступные маршруты по Украине:

  • Киев-Одесса-Затока;
  • Киев-Львов;
  • Киев-Ужгород.
По материалам Finance.UA
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