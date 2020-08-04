FlixBus запустил новый рейс из Украины в Польшу

Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus открыл продажи на рейсы по новому международному маршруту – Киев-Варшава.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Во время рейса автобусы на маршруте будут делать остановки в Житомире, Ривном и Радоме (Польша).

График. Автобусы Киев-Варшава будут отправляться из Киева по средам и субботам в 16:00 с автостанции “Киев”, из Варшавы – по вторникам в 15:30 с автовокзала “Варшава-Заходня”.

Стоимость: на ближайший рейс из Киева в Варшаву в момент написания новости цена составляла 1 129,00 грн.

В FlixBus также информируют, что разработали новый инструмент, который позволяет проверить уровень заполнения автобуса непосредственно перед бронированием билета. Соответствующая иконка отображается как на сайте, так и в мобильном приложении компании.

Отмечается, что в автобусе необходимо носить защитную маску, закрывая нос и рот, а после каждой поездки проводится дезинфекция автобусов.

Справка Finance.ua:

Международные маршруты, на которых на данный момент FlixBus работает в Украине:

Одесса-Прага-Пльзень;

Киев-Краков-Прага;

Киев-Варшава;

Киев-Вильнюс;

Киев-Краков-Росток;

Киев-Кельн;

Киев-Карлсруэ;

Киев-Штутгарт;

Киев-Будапешт-Вена.

Доступные маршруты по Украине:

Киев-Одесса-Затока;

Киев-Львов;