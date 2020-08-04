Малюська сказал, во сколько обходится государству "законсервированная" тюрьма

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На содержание одной “законсервированной” тюрьмы, которая не используется по назначению, ежегодно тратится более 10 миллионов гривен.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью одному из телеканалов, видео которого обнародовано на FACEBOOK-странице Министерства юстиции.
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По словам министра, сегодня количество тюрем в Украине в разы превышает потребность в них, и более сотни объектов планируется постепенно выставить на продажу.
«Сейчас начинается первая волна таких продаж – мы продаем “законсервированные” тюрьмы. Государство уже много лет не использует их по назначению, но тратит ежегодно большие средства на их содержание. Например, на одну тюрьму ежегодно тратится более 10 млн грн налогоплательщиков», – отметил Малюська.
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