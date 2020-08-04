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Цены снижаются: в Украине началась летняя дефляция (инфографика)

Цены снижаются: в Украине началась летняя дефляция (инфографика)

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. С начала года инфляция составила 1,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июню 2019 года) инфляция осталась на уровне 2,4%.


Таблица: Госстат

Продукты питания в Украине за июль 2020 года подешевели на 1,5%. Больше всего подешевели яйца – на 15,1% и овощи – на 15%. В то же время, фрукты подорожали на 1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, на одежду и обувь – снизились на 4,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,2% (в том числе газ подорожал на 7,5%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подорожал на 1,2% (в т. ч. цены на топливо выросли на 3,4%), цены на связь выросли на 0,3%, отдых и культуру – выросли на 0,5%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

По материалам РБК-Украина
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