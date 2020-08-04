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Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)

Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)

Израильская ювелирная компания Yvel работает над созданием самой дорогой в мире защитной маски от коронавируса – маска с золотым покрытием и с тысячами бриллиантов будет стоить 1,5 млн долларов.

Об этом сообщает Voice of America.

По словам дизайнера и владельца компании Исаака Леви, маска в 18 карат белого золота будет украшена 3600 белыми и черными бриллиантами, а также будет оснащена лучшими фильтрами N99 по желанию покупателя.

Леви добавил, что у покупателя было два требования: маска должна быть завершена до конца года и должна быть самой дорогой в мире.

По его словам, последнее условие “было легче выполнить”.

При этом, дизайнер отказался называть покупателя, но отметил, что это китайский бизнесмен, проживающий в США.

Отмечается, что защитная маска из белого золота будет весить 270 граммов – это почти в 100 раз больше обычной.


Фото: voanews.com

По материалам Економічна Правда
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