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Uber заработала на доставке еды больше, чем на поездках

Uber заработала на доставке еды больше, чем на поездках

Компания Uber представила результаты за второй квартал 2020 года.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Коронавирус сильно повлиял на результаты компании, а снизить убытки удалось лишь за счет массовых сокращений.

Объем заказов на перевозки пассажиров упал на 75% и составил всего $3 млрд (выручка компании — $793 млн). Годом ранее этот показатель превышал $12 млрд.

Объем заказов Uber Eats, напротив, вырос на 109% и превысил $6 млрд (выручка компании — $885 млн), годом ранее — $3,3 млрд.
Убыток составил $1,8 млрд, годом ранее — $5,4 млрд.

Выручка компании за квартал — $2,18 млрд, тогда как годом ранее — более $3 млрд.

Основная причина таких изменений — падение объема перевозок на всех ключевых для компании рынках и, напротив, резкий рост доставки еды из-за карантина. Компания, чтобы сократить затраты, также уволила тысячи сотрудников по всему миру.

По материалам AIN.UA
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