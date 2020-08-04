Uber заработала на доставке еды больше, чем на поездках

Компания Uber представила результаты за второй квартал 2020 года.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Коронавирус сильно повлиял на результаты компании, а снизить убытки удалось лишь за счет массовых сокращений.

Объем заказов на перевозки пассажиров упал на 75% и составил всего $3 млрд (выручка компании — $793 млн). Годом ранее этот показатель превышал $12 млрд.

Объем заказов Uber Eats, напротив, вырос на 109% и превысил $6 млрд (выручка компании — $885 млн), годом ранее — $3,3 млрд.

Убыток составил $1,8 млрд, годом ранее — $5,4 млрд.

Выручка компании за квартал — $2,18 млрд, тогда как годом ранее — более $3 млрд.

Основная причина таких изменений — падение объема перевозок на всех ключевых для компании рынках и, напротив, резкий рост доставки еды из-за карантина. Компания, чтобы сократить затраты, также уволила тысячи сотрудников по всему миру.