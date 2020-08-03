Uber покупает британскую технологическую Autocab

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Американская Uber Technologies объявила о приобретении британской технологической компании Autocab, которая продает программное обеспечение для бронирования и аренды авто частным компаниям.
Как сообщает Reuters, соглашение расширит присутствие Uber в Великобритании и позволит компаниям, которые оказывают услуги такси, и частным компаниям по аренде автомобилей, использующим программное обеспечение Autocab, расширяться, «чтобы предложить больше возможностей для получения прибыли местным водителям».
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Uber заявляет, что приобретение Autocab позволит связать людей, которые открывают приложение Uber в местах, где эта услуга недоступна, с другими операторами в Британии.
Компании не раскрывают сумму сделки и не предоставляют более подробной информации о ней.
«Autocab успешно работает с операторами такси и частными операторами аренды по всему миру более 30 лет, и Uber может многому научиться на его опыте», – отметили в Uber.
Кроме того, Uber будет искать дополнительные способы увеличения доходов, связанные с платформой услуг, например доставкой еды.
Uber пострадала от резкого падения количества пользователей в этом году после того, как пандемия COVID-19 заставила водителей и клиентов оставаться дома. Компания сообщила, что в апреле из-за карантинных мероприятий поездки сократились примерно на 80%.
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