Межбанк: отразится ли на рынке сезон летних отпусков

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Валютный рынок в понедельник продолжит тенденции начала августа с поправкой на сезон летних отпусков. Несмотря на карантин и последствия коронавируса, отпускной сезон в самом разгаре, что отражается на деловой активности клиентов. Finance.ua прогнозирует достаточно средние объемы операций в пределах $170-220 млн при совершении до 530-610 сделок.
Учитывая наличие необходимого предложения на межбанке, местные покупатели продолжат активную торговлю по курсу и не будут торопиться со скупкой валюты, а нерезиденты применят уже отработанную ими тактику покупок валюты небольшими объемами в моменты максимально низких котировок в течение сессии. Это не создает дополнительного давления на курс и не позволяет спекулянтам активно его раскачивать.
У продавцов ситуация несколько иная, больших объемов гривны у них сейчас нет, а финансировать текущие хозяйственные затраты надо. Тем более, что уже в скором времени начнется период бюджетных платежей. Дефицит гривны заставит продавцов-экспортеров быть более сговорчивыми по курсу и продавать свою валютную выручку по складывающемуся на рынке уровню котировок без особых попыток сыграть “на повышение”.
При таком раскладе на межбанке спекулянты будут вынуждены зарабатывать в основном в формате “в две стороны” и за счет разницы наличного и безналичного курсов, но без особых попыток “разогреть” рынок. Кроме этого, несколько поутихли валютные ралли по паре евро/доллар на международных финансовых площадках, что сокращает доходы спекулянтов и на игре с евровалютой на украинском валютном рынке.
В середине дня в момент максимального проседания котировок на торгах снова будут замечены нерезиденты, которые продолжат покупать валюту небольшими объемами за счет гривны, полученной от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ. В моменты их выходов продавцы и спекулянты все же будут стараться подтянуть котировки повыше. Но особого успеха в раскачивании курса под выходы иностранцев на торги у спекулянтов не будет, у нерезидентов сейчас не подпирает время и ситуация на международных финансовых рынках пока остается достаточно спокойной. Это не стимулирует ажиотажного вывода ресурсов нерезидентами с развивающихся рынков, в том числе и из Украины и таким образом нет дополнительного спекулятивного давления на курс.
Общий курсовой тренд на торгах в этот понедельник по-прежнему будет формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи. А Нацбанк в случае ситуативного избытка предложения выйдет на торги с интервенцией по выкупу доллара в резервы.
Основная часть обменников будет работать в формате “с оборота” со спредом между покупкой и продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро – в 20-30 копеек. Значительного спроса на наличную валюту сейчас нет и поэтому особого давления на курс гривны со стороны наличного рынка в настоящее время не наблюдается. Курсы обменников 10 августа по-прежнему останутся заложниками поведения валютных котировок на межбанке.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 10 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,50 – 27,78 гривен, евро – коридор 32,25 – 32,78 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,35- 27,85 гривен, евро – коридор 32,08 – 32,90 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,60 / 27,62
евро – 32,49 / 32,51
российский рубль – 0,3743 / 0,3747
Курсы валют на Межбанке
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