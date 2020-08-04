Alibaba Group направит более $1 млрд на развитие фармбизнеса

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Медицинское подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) планирует направить более $1 млрд из средств, полученных в ходе продажи акций дополнительной эмиссии, на развитие фармацевтического бизнеса в сфере электронной коммерции.
Базирующаяся в Гонконге Alibaba Health Information Technology продала 498,75 млн новых акций по цене 20,05 гонконгского доллара ($2,59) за штуку, говорится в сообщении компании для Гонконгской фондовой биржи.
“Медицинские консультационные услуги онлайн оказали значительное позитивное влияние на общество во время пандемии COVID-19, – говорится в сообщении компании. – Чистые поступления от размещения обеспечат дополнительную гибкость для бизнеса группы и позволят ей получить доступ и конкурировать в новых областях индустрии онлайн-здравоохранения”.
По итогам 2020 финансового года, завершившегося 31 марта, Alibaba Health Information Technology увеличила выручку на 88,3%, до 9,6 млрд юаней ($1,4 млрд), следует из годового отчета компании. Это обусловлено главным образом быстрым ростом онлайн-продаж отпускаемых по рецепту лекарств и безрецептурных препаратов.
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