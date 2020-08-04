В КГГА сообщили, вырастут ли тарифы на воду в Киеве

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Стоимость холодной воды и водоотведения в этом году не вырастет. Город не намерен согласовывать изменение тарифа в сторону увеличения.
Об этом в интервью изданию Вечерний Киев сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
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«Это позиция города. Мы знаем об обращении “Киевводоканала” по этому поводу. Но убеждены, когда экономические последствия пандемии и людям очень тяжело материально, повышать тариф нельзя. Надо активизировать работу, найти внутренние резервы на предприятии. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций», – пояснил Петр Пантелеев.
21 мая Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что предприятия должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городская власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотведение.
Напомним, по данным Госстата, наибольшие расходы одного домохозяйства в Украине приходятся на: еда – 4325 грн, или 43,8% совокупных расходов; жилье и оплата коммуналки – 2126 грн, или 21,6%; непродовольственные товары – 2998 грн, или 30,4%.
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