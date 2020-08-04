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Самый дешевый за 40 лет: Morgan Stanley дал прогноз относительно доллара к основным валютам

Самый дешевый за 40 лет: Morgan Stanley дал прогноз относительно доллара к основным валютам

Доллар находится на самом высоком уровне перепроданности более чем за 40 лет.

Об этом заявил в пятницу Morgan Stanley. Инвестиционный банк прекратил продажу и занял “тактически нейтральную” позицию по отношению к американской валюте. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на записку банка для клиентов.

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Банк прекратил продажу в индексе доллара, который отслеживает его динамику против корзины из шести валют, и отказался от покупки евро и австралийского доллара против доллара”.

Он также сообщил о начале формирования рисков для ралли в акциях после улучшения корпоративных прибылей и потоков инвестиций за последние полмесяца.

Индекс настроений, известный как Combined Market Timing Indicator, теперь дает сигнал “продавать” впервые с января 2018 года, пишет Morgan Stanley.

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По материалам РБК-Украина
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