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Турецкая лира демонстрирует рекордное падение

Турецкая лира демонстрирует рекордное падение

Турецкая лира демонстрирует рекордное снижение относительно американского доллара.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка страны.

“Центральный банк будет использовать все свои инструменты для уменьшения чрезмерной изменчивости на рынках в рамках основных целей ценовой и финансовой стабильности”, – говорится в заявлении.

6 августа вечером курс составлял 7,3 турецких лиры за 1 доллар США (для сравнения – в начале недели 7 турецких лир за 1 доллар США).

Эксперты объясняют этот скачок длительным осуществлением контроля за стоимостью валюты со стороны правительства, замедлением уровня экономического роста из-за пандемии, а также ростом числа новых случаев инфицирования коронавирусом.

Предыдущий скачок курса был зафиксирован в мае на уровне 7,26 лиры за 1 доллар США.

По материалам УКРИНФОРМ
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