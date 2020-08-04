Турецкая лира демонстрирует рекордное падение

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Турецкая лира демонстрирует рекордное снижение относительно американского доллара.
Об этом свидетельствуют данные Центробанка страны.
“Центральный банк будет использовать все свои инструменты для уменьшения чрезмерной изменчивости на рынках в рамках основных целей ценовой и финансовой стабильности”, – говорится в заявлении.
6 августа вечером курс составлял 7,3 турецких лиры за 1 доллар США (для сравнения – в начале недели 7 турецких лир за 1 доллар США).
Эксперты объясняют этот скачок длительным осуществлением контроля за стоимостью валюты со стороны правительства, замедлением уровня экономического роста из-за пандемии, а также ростом числа новых случаев инфицирования коронавирусом.
Предыдущий скачок курса был зафиксирован в мае на уровне 7,26 лиры за 1 доллар США.
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