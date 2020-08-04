lifecell присоединился к меморандуму о совместном использовании мобильных сетей

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Компания lifecell подписала меморандум о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры с мобильными операторами Киевстар и Vodafone Украина.
Как отметили в lifecell, это позволит ускорить развертывание сетей 4G в сельской местности и на автодорогах. Кроме того, оператор предложил совместно использовать сеть во всех населенных пунктах, где это необходимо.
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«Мы предлагаем мобильным операторам расширить действие уже подписанного меморандума и применять во всех населенных пунктах, где есть потребность в развитии или улучшении качества мобильной связи, а не только в тех, где проживает меньше 2-х тыс. человек, как указано сейчас в этом документе», — заявили в компании.
Операторы мобильной связи Украины уже провели рефарминг (обмен) радиочастот в диапазоне 900 МГц в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. До конца 2020 года он будет проведен во всех других областях Украины согласно утвержденному графику. После рефарминга каждый оператор сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что позволит предоставлять абонентам качественные услуги 4G-связи.
Напомним, по данным Министерства цифровой трансформации Украины, более 5,5 млн граждан не имеют доступа к качественному фиксированному интернету: более 17 тыс. населенных пунктов в сельской местности не имеют оптических сетей. Еще в 65% сел не имеют качественного широкополосного доступа к интернету.
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