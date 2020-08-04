Предпочтения украинцев в хранении денег (инфографика)

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Украинцы преимущественно предпочитают хранить деньги дома или в банковской ячейке в долларах (40%) либо в национальной валюте (33%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens и Noblet Media.
Личный бюджет и расходы. Вкладывать деньги в недвижимость предпочитают 17% опрошенных, а открывать банковский депозит в долларах или гривнах — 12% и 11% соответственно.
Лишь 9% украинцев готовы тратить деньги на встречи с друзьями и развлечения.
Большинство предпочитает экономить.
“Такие настроения сдерживают развитие украинской экономики, поскольку граждане в других странах предпочитают не хранить деньги дома, а вкладывают их в недвижимость или используют депозиты и другие финансовые инструменты”, – отмечается в исследовании.
Личные цели и карьерные возможности. Украинцы в первую очередь стремятся улучшить свое экономическое благосостояние (79%). 35% опрошенных думают о достижении определенных изменений и в обществе в целом.
37% респондентов ответили, что хотели бы начать свой собственный бизнес, 24% предпочитают работать в частной компании, а 13% выбрали бы негосударственный сектор на международном уровне.
О предпринимательских способностях украинцев свидетельствует тот факт, что они предпочитают принимать самостоятельно как можно больше решений на работе (75%).
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