Предпочтения украинцев в хранении денег (инфографика)

Украинцы преимущественно предпочитают хранить деньги дома или в банковской ячейке в долларах (40%) либо в национальной валюте (33%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens и Noblet Media.

Личный бюджет и расходы. Вкладывать деньги в недвижимость предпочитают 17% опрошенных, а открывать банковский депозит в долларах или гривнах — 12% и 11% соответственно.

Лишь 9% украинцев готовы тратить деньги на встречи с друзьями и развлечения.

Большинство предпочитает экономить.

“Такие настроения сдерживают развитие украинской экономики, поскольку граждане в других странах предпочитают не хранить деньги дома, а вкладывают их в недвижимость или используют депозиты и другие финансовые инструменты”, – отмечается в исследовании.

Личные цели и карьерные возможности. Украинцы в первую очередь стремятся улучшить свое экономическое благосостояние (79%). 35% опрошенных думают о достижении определенных изменений и в обществе в целом.

37% респондентов ответили, что хотели бы начать свой собственный бизнес, 24% предпочитают работать в частной компании, а 13% выбрали бы негосударственный сектор на международном уровне.

О предпринимательских способностях украинцев свидетельствует тот факт, что они предпочитают принимать самостоятельно как можно больше решений на работе (75%).

Справка Finance.ua:

По оценкам НБУ , доходы украинцев впервые за три года прекратили расти. Последствием экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов украинцев. Об этом говорится в “Отчете о финансовой стабильности” НБУ .