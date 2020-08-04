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Правительство за месяц потратило на погашение внешних долгов 1,5 млрд долларов

Правительство за месяц потратило на погашение внешних долгов 1,5 млрд долларов

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле 2020 года было направлено 1500,3 млн долларов. Это меньше, чем валютные поступления.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Как отмечается в сообщении, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1750,0 млн долларов, в том числе 1128,7 млн долларов – от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 млн долларов – от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1500,3 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 767,0 млн долларов уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

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По материалам РБК-Украина
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