Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве: как воспользоваться (фото)

Bolt запускает прокат электросамокатов в столице. Об этом сообщила компания Bolt Finance.ua.

Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов:

Необходимо обновить приложение Bolt для заказа авто до последней версии.

Если у вас еще не установлено приложение Bolt, его можно загрузить в Google Play и App Store.

После обновления приложения вам нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить прокат транспортного средства можно только безналичным способом. В приложении также есть инструкции по безопасному использованию электросамоката.

В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования.

Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки – 4,90 грн.

На весь день по специальной выгодной цене – 600 грн.

Где найти электросамокаты: возле станций метрополитена, парков и посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Незалежности, Бессарабской площади, у Золотых ворот и ​​в Мариинском парке.

После поездки самокат можно будет припарковать в безопасных местах, отмеченных на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники Bolt будут отвозить самокаты в специально отведенныхе для них места.

Безопасность. В связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

Справка Finance.ua:

Сервис проката электросамокатов Bolt доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, главная цель которой сделать передвижение по городу более доступным, удобным и надежным. Услугами Bolt пользуются более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Львове Днепре и в Одессе. (www.bolt.eu).

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