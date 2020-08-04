Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве: как воспользоваться (фото)

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Bolt запускает прокат электросамокатов в столице. Об этом сообщила компания Bolt Finance.ua.
Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов:
В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования.
Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки – 4,90 грн.
На весь день по специальной выгодной цене – 600 грн.
Где найти электросамокаты: возле станций метрополитена, парков и посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Незалежности, Бессарабской площади, у Золотых ворот и в Мариинском парке.
После поездки самокат можно будет припарковать в безопасных местах, отмеченных на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.
Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники Bolt будут отвозить самокаты в специально отведенныхе для них места.
Безопасность. В связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.
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