В Украине появятся свои "шерифы". Что будут делать и чем отличаться от участковых

В Министерстве внутренних дел Украины анонсировали дальнейшую реформу полиции. Вместо привычных участковых, в областях появятся правоохранители нового формата – полицейские офицеры общины.

Как пишет OBOZREVATEL, проект “Полицейский офицер общины” был запущен весной 2019 года, и как обещали в МВД, к концу 2020 года он начнет работать на всей территории Украины. Один из смыслов реформы – сделать полицейского ближе к людям.

На сегодняшний день из-за нехватки кадров в Нацполиции за одним полицейским закреплено сразу несколько участков, за которые он отвечает. Теперь предполагается, что каждый офицер будет работать только на территории своей общины и заниматься лишь ее проблемами.

В Нацполиции отмечают, что главная задача полицейского офицера общины – ориентироваться на потребности местного населения, поддерживать постоянный контакт с жителями и ежедневно обеспечивать порядок на своей территории.

Для того, чтобы полицейский офицер общины мог достойно выполнять свои обязанности, он будет обеспечен личным служебным автомобилем, обустроенным рабочим местом и зарплатой от 14 тысяч гривен. Кроме того, всю документацию правоохранитель будет вести в электронном виде.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, капитан полиции Владимир Богонис, полицейский офицер общины серьезно отличается от участкового, как по уровню профессионализма, так и по функциональным обязанностям.

“Полицейский офицер общины воплощает в себе четырех правоохранителей одновременно – это участковый, патрульный полицейский и ювенальный полицейский. А также это полицейский-“разрешитель”, который контролирует оборот оружия, разрешения на него и его хранение”, – рассказал Богонис.

Правоохранитель добавил, что офицер будет обязан отчитываться перед общиной, а если его работа не будет удовлетворительной, то “полицейский там работать не будет”.