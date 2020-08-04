Samsung анонсировала новую прошивку на базе Android 11

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Вслед за презентацией флагманских смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold 2 Samsung анонсировала новый пользовательский интерфейс One UI 3.0. Компания также назвала модели устройств, которые первыми в линейке получат апдейт до свежей версии прошивки на базе Android 11.
Предварительная бета-версия программной оболочки One UI 3.0 будет распространяться в закрытом режиме для смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, реализуемых на территории США и Южной Кореи. Базовой операционной системой для новой оболочки Samsung станет Android 11.
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Во вторую волну стран, которые получат тестовую прошивку, войдут Китай, Германия, Индия, Польша и Великобритания. Пользователи из этих регионов смогут принять участие в открытом бета-тестировании нового интерфейса. Впрочем, Samsung пока не объявила список особенностей и нововведений оболочки, а также не называет сроков релиза первых стабильных сборок One UI 3.0.
Ранее в ходе презентации Galaxy Unpacked представители южнокорейского производителя электроники заявили, что расширяют программу поддержки смартфонов до трёх лет. Таким образом, вышедший в 2019-м Galaxy S10 сможет рассчитывать на обновление до Android 12 в 2021 году.
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