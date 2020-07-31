Galaxy Unpacked 2020: что представил Samsung миру и Украине

Пятого августа в 17:00 по киевскому времени на Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung Electronics представила миру и Украине свои последние инновационные разработки: Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, усовершенствованную S Pen, смартфон Galaxy Z Fold 2, аndroid-планшеты Tab S7 120 Hz и 7+, наушники Galaxy Buds Live с активным шумоподавлением.

1. Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

Одними из флагманов презентации стали Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Galaxy Note 20 получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Цифровое перо S Pen с временем отклика 26 мс. Ёмкость батареи – 4300 мАч.

У Note 20 Ultra 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3200×1440 точек и частотой 120 Гц. Цифровое перо S Pen у Note 20 Ultra уже будет иметь время отклика всего 9 мс.

Galaxy Note 20 получил тройную камеру с сенсорами 64, 12 и 12 Мп и поддержкой 30-кратного увеличения. Note 20 Ultra располагает 108-мегапиксельным главным сенсором и поддержкой 50-кратного увеличения. Оба Note могут записывать видео в разрешении 8K. Предварительные цены: Note 20 – $999, Note 20 Ultra – $1299.

2. Galaxy Z Fold 2



Сегодня же Samsung Electronics показал и преемника оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold – Galaxy Z Fold 2.

Смартфон также имеет гибкий дисплей. Размер – 6,2 дюйма в закрытом виде, 7,6 дюймов в раскрытом. Разработчики заявили про ультратонкое стекло, но при этом крепкое. А также про особый режим очитки телефона от пыли. Батарея – 4500 мАч. Больше деталей в компании обещали рассказать уже 1 сентября.

3. Galaxy Watch 3



Еще одна презентация от Samsung – умные часы Galaxy Watch 3, которые обладают GPS модулем, сенсорами сердечного ритма и артериального давления, датчиком ЭКГ.

«На борту» 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. В зависимости от размеров, ёмкость батареи составляет 247 мАч или 340 мАч. Часы имеют защиту по стандарту IP68 и рейтинг защиты от воды 5ATM. Предварительная цена от $399 до $479.

4. Galaxy Buds Live

Не только новый дизайн (очень похожи на фасоль, но разработчики заверяют, что спроектированы наушники таким образом, чтобы комфортно разместиться в ушной раковине – ред.), но и новые возможности Samsung удалось поместить в наушники с активным шумоподавлением Galaxy Buds Live.

Компания в данной модели решила использовать 12-миллиметровые драйверы, есть встроенный вибрационный датчик костной проводимости и система из двух внешних и одного внутреннего микрофона. Корпуса наушников изготавливаются из переработанного пластика.

Обещают до 6 часов в режиме постоянного прослушивания музыки. Есть система быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов самих наушников — 60 мАч, емкость аккумулятора футляра — 472 мАч. Габариты и масса Galaxy Buds Live — 16,5 × 27,3 × 14,9 мм и 5,6 грамма. Предварительная цена: $169.

5. Тab S7 и Tab S7+



Android-планшеты Tab S7 и Tab S7+ c 11-дюймовым LCD дисплеем и 12,4-дюймовой OLED панелью, соответственно, оба имеют частоту обновления изображения 120 Гц и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. И та, и другая модель также поддерживает стилус S Pen. Tab S7 оснащается батареей ёмкостью 7040 мАч. Модель Tab S7+ может похвалиться батареей 10090 мАч. Также в Samsung отмечают сотрудничество с Microsoft, благодаря чему удалось сделать планшеты многофункциональными.