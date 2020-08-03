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Microsoft готов предложить за TikTok до $30 млрд

Microsoft готов предложить за TikTok до $30 млрд

Компания Microsoft на переговорах с китайской ByteDance о покупке TikTok обсуждает сумму сделки в диапазоне $10-30 млрд.

Если сделка состоится, ByteDance должен передать Microsoft коды приложения в течение года, сообщает CNBC.

По данным телеканала, в переговоры между компаниями «глубоко вовлечен» министр финансов США Стивен Мнучин. CNBC напоминает слова президента Дональда Трампа о том, что Минфин США должен получить долю в приобретении, однако возможный механизм и законность этого шага остается под вопросом.

Переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Трамп заявлял, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября приложение не будет продано американской компании.
  • Microsoft 2 августа подтверждала планы купить американскую часть сервиса TikTok. В компании Apple, которую также называли одним из претендентов на покупку, опровергли желание приобрести TikTok.
  • Ранее сообщалось, что инвесторы оценивали TikTok в $50 млрд.
По материалам НВ
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