Microsoft готов предложить за TikTok до $30 млрд

Компания Microsoft на переговорах с китайской ByteDance о покупке TikTok обсуждает сумму сделки в диапазоне $10-30 млрд.

Если сделка состоится, ByteDance должен передать Microsoft коды приложения в течение года, сообщает CNBC.

По данным телеканала, в переговоры между компаниями «глубоко вовлечен» министр финансов США Стивен Мнучин. CNBC напоминает слова президента Дональда Трампа о том, что Минфин США должен получить долю в приобретении, однако возможный механизм и законность этого шага остается под вопросом.

Переговоры между компаниями могут завершиться в течение трех недель.

Справка Finance.ua:

Ранее Трамп заявлял, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября приложение не будет продано американской компании.

Microsoft 2 августа подтверждала планы купить американскую часть сервиса TikTok. В компании Apple, которую также называли одним из претендентов на покупку, опровергли желание приобрести TikTok.