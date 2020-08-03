Украинцам открыты границы 38 стран

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Украинцев могут впустить в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
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Ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Наиболее популярными среди украинских являются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
Напомним, во время карантина украинцам нужно следить не только за правилами въезда в другую страну, но и проверять правила возвращения, говорят в Министерстве иностранных дел.
Минздрав Украины разделяет страны на категории в соответствии с тем, какой уровень заболеваемости коронавирусом там наблюдается. Минздрав также устанавливает правила для тех, кто возвращается из той или иной страны во время пандемии.
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