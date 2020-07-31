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Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от эксперта

Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от эксперта

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко в эфире телеканала “Украина 24” рассказала, насколько изменится цена на газ для населения и увеличится количество людей, которые будут нуждаться в субсидиях.

“Если мы посмотрим, насколько выросла цена на газ, то она упала фактически вдвое с начала 2019 года. То есть сейчас мы имеем тенденцию к росту, но я думаю, он будет очень нескоро и вернется к уровню 2018 или 2017 года”, – заявила эксперт.

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Она также объяснила, приведет ли падение доходов людей к тому, что придется увеличивать количество субсидиантов.

“Количество субсидиантов может вырасти, но это не будет какой-то существенный рост. И уровень тех, кто платит за коммуналку, будет колебаться на отметке 95%. Даже из этих 5% еще 80% могут платить, если с ними бы предприятия проводили правильную работу по сбору платежей. Потому что есть люди, которым надо помочь заключить договор о реструктуризации задолженности. Речь идет о сервисном подходе, когда водоканал, Теплокоммунэнерго, газовые компании будут считать потребителя клиентом”, – отметила Бойко.

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По материалам Сегодня
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