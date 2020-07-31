Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от эксперта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко в эфире телеканала “Украина 24” рассказала, насколько изменится цена на газ для населения и увеличится количество людей, которые будут нуждаться в субсидиях.
“Если мы посмотрим, насколько выросла цена на газ, то она упала фактически вдвое с начала 2019 года. То есть сейчас мы имеем тенденцию к росту, но я думаю, он будет очень нескоро и вернется к уровню 2018 или 2017 года”, – заявила эксперт.
Читайте также: «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август
Она также объяснила, приведет ли падение доходов людей к тому, что придется увеличивать количество субсидиантов.
“Количество субсидиантов может вырасти, но это не будет какой-то существенный рост. И уровень тех, кто платит за коммуналку, будет колебаться на отметке 95%. Даже из этих 5% еще 80% могут платить, если с ними бы предприятия проводили правильную работу по сбору платежей. Потому что есть люди, которым надо помочь заключить договор о реструктуризации задолженности. Речь идет о сервисном подходе, когда водоканал, Теплокоммунэнерго, газовые компании будут считать потребителя клиентом”, – отметила Бойко.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август9 ч. назад - 1997 9
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грн10 ч. назад - 593 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"6 ч. назад - 394 5
В МВД анонсировали появление шерифов7 ч. назад - 2523 5
Северный поток-2: Арендатор способной достроить газопровод баржи отказался от участия в проекте8 ч. назад - 1233 4
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорий11 ч. назад - 10311 3
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец годаВчера, 21:00 - 4233 3
В МВД анонсировали появление шерифов7 ч. назад - 2523 5
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентам8 ч. назад - 2154 1
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август9 ч. назад - 1997 9
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Вчера, 12:10 - 540
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюПозавчера, 10:15 - 507
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 677
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 596
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 842