Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

Программа “Большая стройка” на украинских дорогах продолжается, однако требует новых подходов с использованием цементобетона.

Это подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации программы развития цементобетонных дорог, которая состоялась 5 августа в Киеве.

Читайте также: Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу

“Сейчас цементобетонные дороги составляют лишь 1% от общей протяженности сети автодорог в Украине, но мы будем менять эту ситуацию. Первые проекты с цементобетонным покрытием уже реализуются на дороге Р-31 Киев-Днепр в Полтавской области. Также продолжается реконструкция обхода Житомира на дороге М-06 и капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области”, – проинформировал глава министерства.

По его словам, такую технологию важно использовать на дорогах с наибольшей интенсивностью и большой нагрузкой на дорожное покрытие. Тем более, что высокая локальная составляющая себестоимости цементобетонных дорог ведет к созданию новых рабочих мест и уменьшает зависимость страны от импорта, заявил Криклий.

“Цементобетонные дороги дешевле и надежнее, поскольку имеют больший срок эксплуатации по сравнению с асфальтными, они термостойкие и способны выдерживать значительные нагрузки. Всемирный банк рекомендует строить именно такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры. И мы продолжим изучать лучший зарубежный опыт для строительства таких дорог”, – добавил он.

Отмечается, что программу развития цементобетонных дорог в Украине презентовали Укравтодор, ГП “ГосДорНИИ” и Ассоциация производителей цемента Украины.