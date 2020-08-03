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Xiaomi представила «народный» электровелосипед (фото)

Xiaomi представила «народный» электровелосипед (фото)

Xiaomi пополнила ассортимент фирменных велосипедов с электрическим приводом. Новинка вошла в модельный ряд Qicycle — в отличие от первой версии за $3000, велосипед под названием Electric Power-Assisted Bicycle National Standard, соответствующий национальному стандарту Китая для электротранспорта, поступил в продажу по гораздо более доступной цене.

Новый QiCycle получил три режима езды: экономичный, использующий всего 25% мощности двигателя, сбалансированный с «дальнобойностью» до 40 километров и продвинутый, в котором задействуется 75% электрической мощности. Максимальная скорость велосипеда составляет 25 км/ч.

Qicycle Electric Power-Assisted Bicycle National Standard оснащён яркими светодиодными передними фарами и габаритными огнями. Он поддерживает мобильное приложение MIJIA, позволяющее просматривать данные об использовании транспорта в режиме реального времени для отслеживания прогресса тренировок.


Фото: gizmochina.com

Новый велосипед с габаритами 1530 × 205 × 1040 мм весит 18 кг. На раме устройства есть несколько отверстий для крепления корзин и других приспособлений для перевозки багажа. Максимальная грузоподъёмность модели — 100 килограммов.

Qicycle Electric Power-Assisted Bicycle National Standard в чёрной расцветке поступил в продажу в Китае по цене $401.

По материалам 4PDA
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