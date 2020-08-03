Samsung разработала альтернативу модулю NFC

Компания Samsung разработала новую технологию беспроводной передачи данных, которую будут использовать в мобильных устройствах. Эта новая система должна стать альтернативой модулю NFC.

Разработка Samsung получила название UWP, передает MyDrivers.

Это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Она позволяет передавать информацию на расстояние около 10 сантиметров. Как известно, NFC работает по схожему принципу, в частности, для осуществления бесконтактных платежей.

При этом источники сообщают, что UWP должна обеспечить более высокую пропускную способность, чем NFC. Вероятно, новая технология будет иметь более широкое использование, по сравнению с NFC.

Технология UWP может быть представлена уже в комплектации смартфонов Galaxy Note, 20 Galaxy Note, 20 Ultra. Презентация этих устройств запланирована на 5 августа. Поэтому характеристики узнаем уже скоро.