Samsung разработала альтернативу модулю NFC

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Samsung разработала новую технологию беспроводной передачи данных, которую будут использовать в мобильных устройствах. Эта новая система должна стать альтернативой модулю NFC.
Разработка Samsung получила название UWP, передает MyDrivers.
Это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Она позволяет передавать информацию на расстояние около 10 сантиметров. Как известно, NFC работает по схожему принципу, в частности, для осуществления бесконтактных платежей.
При этом источники сообщают, что UWP должна обеспечить более высокую пропускную способность, чем NFC. Вероятно, новая технология будет иметь более широкое использование, по сравнению с NFC.
Технология UWP может быть представлена уже в комплектации смартфонов Galaxy Note, 20 Galaxy Note, 20 Ultra. Презентация этих устройств запланирована на 5 августа. Поэтому характеристики узнаем уже скоро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за августВчера, 10:00 - 2326 10
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 6740 8
В июле «герои парковки» пополнили бюджет Киева на 1,5 млн грнВчера, 09:12 - 681 7
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 2932 6
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"Вчера, 12:30 - 508 5
Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий всех категорийВчера, 08:00 - 13647 3
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 6740 8
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 3367
В МВД анонсировали появление шерифовВчера, 12:05 - 2932 6
Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентамВчера, 11:10 - 2617 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 600
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 524
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 688
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 609
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 852