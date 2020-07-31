Для Донбасса разрабатывают экономическую стратегию

Власти разрабатывают экономическую стратегию для Донбасса.

О подготовке дорожной карты рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Украины в Минске Алексей Резников.

“Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию “особый статус” для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне” – сообщает министр.

Он считает, что данная инициатива должна быть как можно скорее внедрена в подконтрольных районах Донбасса, а затем и на неподконтрольные после их освобождения.

“Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предсказать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям, и не будем полагаться на помощь доноров”, – рассказал он.

Дорожную карту экономического развития Донбасса планируют представить в сентябре. “Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты. Это потребует экспертного участия. В идеале этот вклад должен исходить непосредственно от потенциальных будущих инвесторов”, – отметил он.

По словам Резникова, данная стратегия – это “не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может иметь положительное влияние на всю Европу”.

Министр считает, что в условиях коронакризиса Украина идеально подходит для диверсификации производств за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к странам ЕС, а регион Донбасса обладает многими специфическими характеристиками, необходимыми для того, чтобы играть ведущую роль в этом процессе.

Резников провел аналогию, что европейские инвестиции могут создать “новую эру возможностей роста” на Донбассе, как когда-то они превратили этот регион в один из промышленных двигателей континента в девятнадцатом веке.

Он уверен, что уже нет смысла говорить просто о “восстановлении региона”, а вместо этого следует сосредоточиться на создании новой экономики.

“Восстановленный и обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные центры Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях”, – считает вице-премьер-министр.