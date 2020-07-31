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Украинцы и в дальнейшем будут покупать электрокары с льготами

Украинцы и в дальнейшем будут покупать электрокары с льготами

Украинцы и в дальнейшем будут покупать электрокары с льготами (без НДС и пошлины).

Об этом на своей странице в FACEBOOK рассказал директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, ранее Гостаможслужба уже дала разъяснения относительно неуплаты пошлины и НДС при импорте электрокаров, но возникал вопрос: должен ли импортер начислять покупателю НДС при продаже электрокара.

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“И вот сегодня Государственная налоговая служба направила письмо от 03.08.2020, согласно которому” режим освобождения от налогообложения НДС, определенный п.64 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса, распространяется на операции по поставке транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, 8703801010 и 8703809010”, – отметил Назаренко.

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По материалам ТСН
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