Стоимость сделок M&A - наименьшая за 5 лет

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Экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса, привел к значительному падению рынка M&A в Украине в первом полугодии 2020 года. За 6 месяцев было заключено 25 сделок, что на 43% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года.
Об этом говорится в исследовании KPMG «Радар M&A в Украине за I полугодие 2020 года».
По сравнению с 2015 годом стоимость сделок упала на 79% – до 159 млн долларов США. На глобальном рынке M&A в первом полугодии 2020 года количество сделок сократилось на 32%, а их стоимость – на 53% (0,9 трлн долларов США против 1,9 трлн). Таковы результаты исследования KPMG в Украине «Радар M&A в Украине за первое полугодие 2020 года».
Подавляющее большинство сделок на рынке M&A составили сделки с украинскими инвесторами. Однако иностранные инвесторы все еще остаются активными на рынке. Среди наиболее крупных сделок – приобретение компанией DP World контейнерного терминала ТИС, а также бельгийским производителем промминералов Sibelco – украинских глинодобывающих компаний ООО «Евроминерал Украина» и ЧАО «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий».
Проведены сделки по приватизации и созданию ГЧП по концессии Херсонского морского порта и Специализированного морского порта «Ольвия», которые содержат инвестиционные обязательства на сумму 3,8 млрд. гривен, а также первый полноценный сервисный контракт по повышению добычи между НАК «Нафтогаз Украины» и Expert Petroleum, который предусматривает инвестиции в размере 1 млрд гривен в течение 5 лет действия контракта.
В центре внимания инвесторов в первом полугодии 2020 года находились сельское хозяйство, недвижимость, транспорт и инфраструктура, инновации и новые технологии, на которые в целом приходится 91% стоимости всех заключенных сделок.
Среди условий, влияющих на восстановление рынка M&A в Украине, с одной стороны, стратегическое территориальное расположение между Европой, Ближним Востоком и Азией, что позволяет использовать это преимущество в борьбе за новые цепи поставок на глобальном рынке. С другой, привлекательными являются высокообразованная и конкурентная рабочая сила, множество привлекательных объектов для инвестиций в частном секторе и растущие возможности для бизнеса через создание государственно-частного партнерства и приватизацию.
Положительным фактором также является высокая устойчивость рынка M&A к экономическим кризисам. После финансового спада в 2013-2014 годах, когда падение количества сделок по M&A составило 67% за два года, рынок восстановился, и количество сделок в последующие четыре года выросло в среднем на 22% в год.
Положительное влияние на рынок также следует ожидать, учитывая принятые правительством Украины меры для поддержки реальной экономики и укрепления макрофинансовой стабильности страны. Ключевыми из них являются уменьшение учетной ставки, заключение соглашения с ЕБРР о валютном свопе на сумму 500 млн долларов США и предварительная договоренность с МВФ о программе Stand-by в размере 5 млн долларов США. Были приостановлены штрафные санкции за нарушение налогового законодательства и введен мораторий на налоговый аудит и налоговые проверки.
В мировом масштабе росту рынка будут способствовать эффективные меры эпидемиологического контроля в сочетании с введенными налоговыми и экономическими мерами. В частности, продление сроков выполнения обязательств перед регуляторами, введение кредитных каникул для заемщиков и предоставление дополнительного финансирования. Фондовые индексы в конце первого полугодия 2020 года уже восстановились до уровня, который лишь немногим ниже докризисного.
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