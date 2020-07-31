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Amazon потратит больше $10 млрд на спутниковый интернет

Amazon потратит больше $10 млрд на спутниковый интернет

Компания Amazon потратит больше $10 млрд на спутниковый интернет под названием Kuiper.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа (Dave Limp).

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«По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит», — сказал Лимп.

В четверг Федеральное агентство по связи США (FCC) одобрило проект спутникового интернета. Amazon запустит на орбиту 3236 спутников. Развертывание пройдет в пять этапов, обслуживание начнется, когда в космос выведут 578 спутников.

Amazon — крупнейший онлайн-ритейлер, запущенный в 1995 году. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и Европе.

По материалам internetua.com
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