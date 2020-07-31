Новый европейский «единорог»: капитализация Infobip превысила $1 млрд

Международная компания Infobip c офисом в Киеве, разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций, привлекла более 200 млн долларов от частной инвестиционной компании One Equity Partners.

В результате этой сделки, ставшей для Infobip первым внешним раундом финансирования, компания была оценена более чем в 1 млрд долларов США, получив статус «единорога».

Сама сделка является одной из самых заметных в истории A-раундов инвестиций в европейские IT-компании и превышает типичный размер финансирования этой серии в 20 раз.

Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее совершенствование продуктов компании и развитие инженерной экспертизы.

Справка Finance.ua:

С 2006 года Infobip создает технологии для взаимодействия бизнеса со своими клиентами через мессенджеры, SMS и другие цифровые каналы.