Новый европейский «единорог»: капитализация Infobip превысила $1 млрд

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Международная компания Infobip c офисом в Киеве, разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций, привлекла более 200 млн долларов от частной инвестиционной компании One Equity Partners.
В результате этой сделки, ставшей для Infobip первым внешним раундом финансирования, компания была оценена более чем в 1 млрд долларов США, получив статус «единорога».
Сама сделка является одной из самых заметных в истории A-раундов инвестиций в европейские IT-компании и превышает типичный размер финансирования этой серии в 20 раз.
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее совершенствование продуктов компании и развитие инженерной экспертизы.
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