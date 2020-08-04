Исследование показало, как повлиял карантин на длительность рабочего дня

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В среднем на 48 минут дольше стали работать люди после введения карантина. Также у работников увеличилось количество встреч и переписки.
Об этом свидетельствует исследование американского Национального бюро экономических исследований, пишет Bloomberg.
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Исследователи проанализировали длительность рабочего дня примерно 3,1 млн сотрудников 21 тыс. компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Они сравнили поведение сотрудников в течение двух восьминедельных периодов: до и после начала пандемии Covid-19.
Анализировали данные об интенсивности использования электронной почты и информацию о совещаниях. Они пришли к выводу, что рабочий день в среднем увеличился на 48,5 минут, количество встреч – примерно на 13%. Также люди отправляют за день в среднем на 40% больше электронных писем своим коллегам.
В некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелес и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня уже вернулась на докарантинный уровень.
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