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Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года

Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года

После создания вакцины от коронавируса Украина получит 8 миллионов доз. Это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 4 августа.

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“По этому механизму каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину в разных объемах, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене”, – рассказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и шесть из них приблизились к завершающей стадии.

“Результаты мы ожидаем к концу года, серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021-го, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни”, – добавил главсанврач.

Кроме того, власти ведут переговоры с другими производителями вакцин, чтобы закупить их дополнительно.

По материалам Корреспондент.net
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