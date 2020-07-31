Google анонсировала первые Pixel с поддержкой 5G (фото)

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Компания Google официально анонсировала первые модели с технологией Pixel 5G — Pixel 5 и Pixel 4A 5G.
Об этом сообщает блог компании.
Как отмечается, первые смартфоны с поддержкой 5G поступят уже этой осенью. Детали компания пообещала предоставить позднее. Пока известно, что цена за Pixel 4a 5G стартует с $499.
Смартфоны будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Австралии и Тайване.
Также компания этого месяца запускает в продажу Pixel 4a, который позиционируют как доступный смартфон с хорошими возможностями камеры. Google Pixel 4a получил единственную основную камеру на 12.2 МП с размером сенсора 1/2.55”.
Pixel 4a оснащен 5,8-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной – 128 ГБ.
Цена за него стартует с $349.
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