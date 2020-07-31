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Когда возвращаетесь из отпуска: где и зачем проверять правила въезда в Украину

Когда возвращаетесь из отпуска: где и зачем проверять правила въезда в Украину

Во время карантинных ограничений украинцам нужно следить не только за правилами въезда в другую страну, но и проверять правила возврата назад, говорят в Министерстве иностранных дел.

Зачем это нужно делать?

Минздрав Украины разделяет страны на категории в соответствии с тем, какой уровень заболеваемости коронавирусом там наблюдается. Минздрав также устанавливает правила для тех, кто возвращается из той или иной страны во время пандемии.

В пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма Украины говорят, что Минздрав обновляет информацию по спискам “красной” и “зеленой” зон регулярно, а сама ситуация по заболеваемости в той или иной стране может меняться в течение нескольких дней или даже чаще. Поэтому за такой информацией обязательно нужно следить.

Например, так уже было с Албанией: Украина сначала относила страну к списку “зеленой” зоны, а потом внесла ее в “красный” список. Это означало, что те, кто возвращается из отпуска в этой стране, должны были сдать тест на COVID-19 или пройти двухнедельную самоизоляцию. То есть от самоизоляции освобождаются те, кто сделает тест.

Где туристам проверять правила пересечения границ?

В украинской авиакомпании SkyUp отмечают, что перед покупкой билета всегда надо проверять правила въезда и выезда из страны, также надо заблаговременно проверить наличие у себя необходимых для этого документов.

Туристам советуют просматривать правила пересечения границ на официальных ресурсах. Например, специально для этих целей создан сайт от украинского Министерства иностранных дел.

“Перед покупкой билета проверьте правила въезда в страну назначения (выезд украинцев за границу, въезд иностранцев и украинцев), наличие всех необходимых документов, включая карту с контактной информацией о пассажире для органов здравоохранения страны прибытия, говорят в SkyUp.

Также нужно распечатать все необходимые документы заранее, поскольку в аэропорту такой возможности не будет, говорят в компании.

Если пассажиры прибывают в Украину из “красной” зоны, наличие справки об антителах к COVID-19 не освобождает от необходимости ПЦР-тестирования или 14-дневной домашней самоизоляции под контролем мобильного приложения “Дій вдома” или обсервации на выбор пассажира.

Если турист совершает транзитный перелет через страну “красной зоны”, то учитывается зона страны вылета. Если же пассажир прибывает из “зеленой” зоны, то для въезда и пребывания в Украине достаточно иметь полис медицинского страхования, который покрывает лечение COVID-19 и пребывание на обсервации.

По материалам РБК-Украина
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