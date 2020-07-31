Что ждать от курса в августе?

Курс гривны в августе может колебаться в диапазоне 27,5–28,5 гривен за доллар США.

Такой информацией с Finance.ua поделились аналитики ГК Forex Club.

По их мнению, ситуация на рынке выглядит контролируемой, несмотря на то, что импорт постепенно оживает в преддверии начала делового сезона. И хотя платежный баланс в июне был позитивным за счет полученного кредитного транша МВФ, уже в июле и в августе платежный баланс может быть дефицитным.

«Значительное влияние на рынок оказывают нерезиденты, которые большую часть июля активно закрывали свои инвестиционные позиции и выходили из украинских долговых бумаг. После того как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давать на курс гривны» – прогнозирует Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

По словам эксперта, Министерству финансов Украины будет сложно рефинансировать долги за счет новых размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), поэтому после погашения бумаг часть ликвидности пойдет на валютный рынок.

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В сентябре правительство должно погасить 1,4 млрд долларов США по еврооблигациям, и накопления валюты по выплатам начнутся в августе. Вместе с тем продолжатся переговоры с МВФ по следующему кредитному траншу в сентябре.

НБУ, вероятно, будет выходить на рынок с валютными интервенциями, отмечают аналитики. Установленный торговый коридор в июле 27,6-27,9 гривен за доллар США, еще не раз проверится рынком, и гривна может ослабнуть до уровня 28 гривен за доллар США.

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«Достижение курсом отметки 28 гривен за доллар США будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривну до 28,5 гривен за доллар США. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар США может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке» – отмечает Андрей Шевчишин.