Курс валют: итоги июля и прогноз на август

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле гривна снизилась как к доллару, так и к евро, причем ко второй валюте заметно сильнее.
Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 26,6922 грн до 27,6913 грн (+3,74%). Официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,9500 грн до 32,5470 грн (+8,67%).
Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.
Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке. За месяц валютная пара EUR/USD выросла с 1,1220 до 1,1750 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 – это максимум с мая 2018 года.
Июльское падение гривны во многом связано с перестановками в Нацбанке. Напомним, был отправлен в отставку руководитель ведомства Яков Смолий, на его место был назначен Кирилл Шевченко. Все это происходило под разговоры о том, что Кабмин недоволен излишне крепкой гривной и жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.
После смены руководства НБУ возникли опасения резкого смягчения монетарной политики, искусственного ослабления гривны до комфортного для Минфина курса 30 грн за доллар, и утраты Нацбанком своей независимости.
В результате в 20-х числах июля курс доллара на межбанке вплотную подобрался к отметке 27,9 грн, а продажа на наличном рынке превысила 28 грн.
Однако потом последовал ряд заявлений о том, что НБУ нацелен выполнять текущую программу с МВФ, настроен на сохранение своей независимости и сохранит режим таргетирования инфляции и рыночное курсообразование. В подтверждении своих намерений, на заседании 24 июля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых и заявил, что не планирует ее снижать ближайшие два года.
Читайте также: В Минфине не планируют влиять на динамику курса гривны
В ответ на это гривна к концу месяца немного восстановилась с локальных минимумов.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», если новая команда НБУ будет и дальше подтверждать делами декларируемую приверженность взвешенной денежной политике, то август для гривны пройдет без потрясений. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1-28,2 грн, евро – в диапазоне 31,9-33,2. Впрочем, курс евро менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 13399 8
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 14870 5
В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭС2 ч. назад - 394 3
"Укравтодор" отчитался о ремонте дорогВчера, 22:00 - 641 2
В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделияВчера, 13:08 - 2022 2
"Предпринимателями могут быть не больше 10% людей"- эксперт об ужесточении требований к занятости для получателей соцпомощиВчера, 17:20 - 14870 5
Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августаВчера, 21:02 - 13399 8
Эксперт сообщил, какие квартиры в Киеве покупают для сдачи в арендуВчера, 16:09 - 4392 1
Как изменился спрос на ремонтные работы и стройматериалы (инфографика)Вчера, 19:07 - 2712
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества3 ч. назад - 2616
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю5 ч. назад - 155
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 444
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 466
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 680
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2347