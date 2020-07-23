В Минфине не планируют влиять на динамику курса гривны

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Министр финансов Сергей Марченко считает, что на данный момент в Украине нет оснований для влияния на курс гривны. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.
“Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики”, – сказал Марченко.
По его словам, вследствие разницы реального курса и заложенного в госбюджет на 2020 год таможня может недовыполнить план по поступлениям, однако это будет компенсировано за счет экономии на обслуживании госдолга.
“Да, в бюджете заложен другой курс. Но я не вижу в этом проблемы”, – подчеркнул Марченко.
Как известно, Государственный бюджет на этот год исходит из расчетов среднегодового курса 29,5 грн/$1.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти не рассматривают возможность искусственной девальвации гривны и стимулирования инфляции.
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