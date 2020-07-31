Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшества

С 1 августа в Украине начался следующий этап борьбы с нелегальным бизнесом, или точнее следующий этап вывода его из тени. С этого дня введены в действие программные регистраторы расчетных операций (ПРРО), которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на “подручные средства”.

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По данным Государственной налоговой службы, уже в первый день работы ПРРО к 10 часам утра в реестре было отмечено 6,5 тыс. таких регистраторов.

Согласно этому закону, подавляющее большинство продавцов с 1 января 2021 года должны в обязательном порядке выдавать покупателям фискальные чеки, которые регистрируются в налоговой. А для этого им нужны регистраторы расчетных операций – специальное оборудование, с помощью которого кассовый аппарат подключается к серверу налоговой службы. Но обычные РРО достаточно дороги – от 5 до 15 тыс. грн. Поэтому были разработаны программные РРО – специальные приложения, которые можно устанавливать на любые электронные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. ПРРО задумывались как дешевая альтернатива обычным РРО, их использование Государственная налоговая служба делает бесплатным для предпринимателей.

Программные регистраторы введены в действие с 1 августа 2020 года, чтобы предприниматели несколько месяцев, до ужесточения требований, имели возможность опробовать это оборудование, а разработчики – исправить возможные проблемы. С 1 августа продавцы могут отказаться от обычных касс и обычных РРО и начать использовать “виртуальные кассы”. При этом те, кто не захочет использовать программное РРО, смогут вести расчеты с клиентами по старинке, с помощью привычных “реальных” касс и РРО.

Эксперты считают, что само по себе создание программных РРО станет революцией в сфере ритейла (продаж).

“В предыдущий раз инновация такого масштаба в кассовой технике была внедрена в 2013 году. Ее называли “модемизацией”: тогда кассовые аппараты научились передавать данные и хранить данные не на бумаге, а в электронной форме, т. е. на флешке. Тогда Украина была одной из самых передовых стран в этой сфере. Не многие страны в то время могли похвастать аналогичной системой по сбору данных. К сожалению, следующие 6 лет Украина практически не развивала свои достижения в этой сфере и утратила свое первенство. К сожалению, налоговая до сих пор не умеет анализировать собираемые данные, хотя эта технология задумывалась для того, чтобы внедрить риск-ориентированный подход во взаимоотношениях проверяющих и предпринимателей и сократить количество проверок”, – рассказал руководитель Ассоциации товарно-денежного оборота, член Украинской рады бизнеса Андрей Панасюк.

“Программные РРО – инновация такого же масштаба. Но сами по себе программные РРО – это, можно сказать, только видимая часть этой новой технологии. Самая важная, на мой взгляд, часть – это так называемый фискальный сервер, который будет собирать данные о продажах и фискализировать их. То есть будет регистрировать чеки и присваивать им фискальные номера”, – добавил он.