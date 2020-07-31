0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг приняла уменьшение “зеленого” тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.

“1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ “Об установлении “зеленых” тарифов на электрическую энергию и надбавках к “зеленым” тарифам при соблюдении уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования “(с 1 августа 2020)”, – говорится в сообщении на сайте учреждения.

“Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона”, – отметила на заседании и.о. главы Нацрегулятор Оксана Кривенко.

Справка Finance.ua:

  • 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать “зеленый” тариф.
  • 31 июля президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями “зеленой” энергетики.
  • И.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, как министерство будет реализовывать положения закона о совершенствовании условий поддержки “зеленой” энергетики.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.