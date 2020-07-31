Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг приняла уменьшение “зеленого” тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.

“1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ “Об установлении “зеленых” тарифов на электрическую энергию и надбавках к “зеленым” тарифам при соблюдении уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования “(с 1 августа 2020)”, – говорится в сообщении на сайте учреждения.

“Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона”, – отметила на заседании и.о. главы Нацрегулятор Оксана Кривенко.

Справка Finance.ua:

21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать “зеленый” тариф.

31 июля президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями “зеленой” энергетики.