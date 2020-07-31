Нацкомиссия по тарифам утвердила сниженные "зеленые" тарифы

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг приняла уменьшение “зеленого” тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа.
“1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановление НКРЭКУ “Об установлении “зеленых” тарифов на электрическую энергию и надбавках к “зеленым” тарифам при соблюдении уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования “(с 1 августа 2020)”, – говорится в сообщении на сайте учреждения.
“Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона”, – отметила на заседании и.о. главы Нацрегулятор Оксана Кривенко.
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