Huawei анонсировала умные часы с двумя камерами для детей (видео)

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Компания Huawei представила Watch 4X – новые умные часы, разработанные специально для детей. Часы, которые обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря наличию двух камер и функции определения местоположения, довольно прочные благодаря своей структуре.
Обладая фронтальной 5-мегапиксельной камерой для безопасности и 8-мегапиксельной камерой для общения, детские часы 4X также имеют двухчастотное обнаружение местоположения с помощью искусственного интеллекта. Умные часы с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти имеют сверхпрочную конструкцию для обеспечения безопасности и водонепроницаемости до 50 метров благодаря встроенной системе ремешка.
Умные часы с поддержкой соединения NFC также имеют функцию голосового помощника. Детские часы Huawei 4X, которые можно быстро заряжать с помощью функции быстрой магнитной зарядки, обещают 2 дня использования без подзарядки.
Компания Huawei установила цену в $200. Часы будут доступны в розовой, синей и белой расцветках. В продаже Watch 4X появятся уже 19 августа в Китае, дата международного релиза пока не раскрывается.
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