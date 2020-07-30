0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Huawei анонсировала умные часы с двумя камерами для детей (видео)

Huawei анонсировала умные часы с двумя камерами для детей (видео)

Компания Huawei представила Watch 4X – новые умные часы, разработанные специально для детей. Часы, которые обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря наличию двух камер и функции определения местоположения, довольно прочные благодаря своей структуре.

Обладая фронтальной 5-мегапиксельной камерой для безопасности и 8-мегапиксельной камерой для общения, детские часы 4X также имеют двухчастотное обнаружение местоположения с помощью искусственного интеллекта. Умные часы с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти имеют сверхпрочную конструкцию для обеспечения безопасности и водонепроницаемости до 50 метров благодаря встроенной системе ремешка.

Умные часы с поддержкой соединения NFC также имеют функцию голосового помощника. Детские часы Huawei 4X, которые можно быстро заряжать с помощью функции быстрой магнитной зарядки, обещают 2 дня использования без подзарядки.

Компания Huawei установила цену в $200. Часы будут доступны в розовой, синей и белой расцветках. В продаже Watch 4X появятся уже 19 августа в Китае, дата международного релиза пока не раскрывается.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.