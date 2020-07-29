Xiaomi разработала складной смартфон с вращающейся камерой

Xiaomi готовится представить свой складной смартфон во второй половине 2020 года.

Ожидается, что это будет «раскладушка», похожая на Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR.

Недавно опубликованный патент показывает, что эта модель может иметь поворотную камеру. В сложенном положении смартфон довольно компактен. На одной стороне устройства имеется модуль камеры на четыре объектива, расположенных горизонтально рядом друг с другом. Данный модуль может вращаться, таким образом селфи можно сделать с помощью основной камеры. Тем не менее, фронтальная камера также присутствует на обратной стороне модуля.



Фото: LetsGoDigital

Шарнир складного смартфона напоминает по конструкции шарнир в Galaxy Z Flip. При открытии смартфона шарнир скрывается под дисплеем. Другие подробности о конструкции данной модели неизвестны.



Фото: LetsGoDigital

Хотя запатентованный смартфон Xiaomi демонстрирует некоторые сходства с существующими моделями Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR, но система вращающихся камер делает устройство уникальным. Довольно любопытно будет наблюдать, осмелится ли Xiaomi выпустить этот смартфон на рынок.