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Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев

Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев

По состоянию на 1 июля на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, являющихся средством платежа, – 185. В начале года эти цифры были: 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“На 01 июля 2020 года в наличном обращении Украины было наличности на сумму 486,3 млрд грн, в том числе банкнот – 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук)”, – говорится в сообщении.

С начала этого года наличность в обращении выросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с ее уменьшением на 1,6% (или на 6,4 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.


Инфографика: НБУ

Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса, и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним.
В Украине после введения карантина наличные дольше задерживаются в обращении.

На ситуацию могли влиять такие факторы:

  • во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;
  • увеличился спрос на наличные, в том числе “на всякий случай”. Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;
  • усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения во время коронакризиса, в том числе пенсионеров, которые в основном отдают предпочтение наличным;
  • предположительно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантинных мер.

Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, являющихся средством платежа, – 185 (в начале года – 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

Кроме того, в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых обиходных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно. В то же время больше всего по количеству, как и раньше, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

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По материалам Finance.UA
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