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В налоговой пояснили, откуда взялись "списки Дубинского"

В налоговой пояснили, откуда взялись "списки Дубинского"

В список компаний, опубликованный “слугой народа” Александром Дубинским как перечень уклонителей от уплаты налогов, вошли фирмы, деятельность которых должны были проверить налоговики.

Как заявила Государственная налоговая служба на официальном сайте, они “с большим интересом” ознакомились с материалами, которыми политик поделился в Facebook. Нардеп потребовал отставки главы налоговой.

Ведомство поблагодарило “слугу” за привлечение внимания к “системной проблемы экономической преступности”. Однако, как утверждают налоговики, народный депутат не разобрался, какой именно документ принял за перечень “закононарушителей” и фигурантов “скруток”.

“Это – перечень субъектов хозяйствования, который 24.07.2020 ГНС направила своим официальным письмом в адрес Главного оперативного управления налоговой милиции для осуществления анализа их деятельности на наличие возможных налоговых рисков.

Процесс передачи информации задокументирован, и соответствующие доказательства в любой момент доступны для правоохранительных органов”, – сказано в сообщении.

Утверждается, что перечень предназначен для того, чтобы “тщательно изучить деятельность указанных в нем субъектов, оценить наличие налоговых рисков, собрать доказательства противоправной деятельности, если она имеет место”.

Налоговики заявили, что предприятия в списке выплатили больше 33 млрд грн налогов и сборов и создали (на 30.07.2020) более 8,5 тысячи рабочих мест. Пресс-служба считает, что пост Дубинского нанес ущерб деловой репутации компаний.

“Одновременно ГНС сообщает, что в обнародованном Дубинским списке есть и ряд тех предприятий, которые в июне официально определены комиссиями ГНС как рисковые. Регистрация ними налоговых накладных ограничена и организованное комплексная отработка их деятельности”, – добавили в ведомстве.

Налоговая служба отметила, что будет вынуждена обратиться ко всем субъектам хозяйствования, которые Дубинский определил как преступников, с предложением предоставить подтверждение реальности их хозяйственной деятельности.

По материалам Обозреватель
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