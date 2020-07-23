Как купить квартиру на ребенка

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Юридические операции в отношении имущества ребенка строго контролируется государством. Полномочия разрешать или запрещать такие сделки возложены на органы опеки и попечительства (ООП).
Об этом пишет dom.ria.
Эта норма распространяется не только на отчуждение или управление уже имеющимся имуществом, но на его приобретение, в том числе покупку квартиры на ребенка.
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Такой порядок предусмотрен с целью защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан. Он прописан в 177 ст. Семейного кодекса.
Зачем покупать квартиру на ребенка. Покупка квартиры на несовершеннолетнего часто связана с желанием родителей заранее обеспечить ребенка собственной жилой площадью. Это проще, выгоднее и удобнее, чем покупать жилье на себя, а уже в будущем переоформлять на ребенка: не придется делать дарственную или оформлять недвижимость в наследство; отсутствуют риски, связанные с разделом имущества в случае развода родителей; исключена вероятность посягательства на квартиру третьих лиц, родственников в рамках раздела наследства.
Такая квартира изначально принадлежит ребенку, а значит – она защищена законом в контексте отчуждения, использования третьими лицами. Но стоит учесть, что официально сдавать это жилье в аренду, продавать и вообще распоряжаться им родители смогут, только если это позволит Попечительский совет.
Права ребенка в отношении недвижимости. Сам ребенок сможет свободно распоряжаться квартирой после совершеннолетия. В период с 14 до 18 лет владелец сможет это делать по письменному разрешению ООП и родителей.
Какие документы нужны для оформления квартиры на несовершеннолетнего:
Наличие этого пакета бумаг подтверждает, что сделка производится законно без нарушения интересов и прав несовершеннолетнего.
Процедура покупки квартиры на несовершеннолетнего
Приобретение квартиры на несовершеннолетнего осуществляется законными представителями этого лица (родителями, опекунами, усыновителями) или по их разрешению – в зависимости от возраста ребенка. Юридическая операция возможна только при наличии разрешения ООП и письменного согласия на сделку законных представителей ребенка.
Самостоятельная покупка квартиры несовершеннолетним (до достижения 18-летнего возраста) невозможна по причине частичной или неполной дееспособности – самостоятельно заключать сделки, которые удостоверяются нотариусом, в таком статусе нельзя по закону.
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