В налоговой назвали сумму уплаченных налогов на недвижимость за первое полугодие

За первое полугодие плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, обеспечили поступления в местные бюджеты на сумму почти 208 млн грн.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский.

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Он подчеркнул, что динамика прироста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет 15%, что в денежном выражении составляет 27,6 млн грн.

Категории плательщиков:

юридические лица уплатили 147,8 млн грн, увеличив уплату этого налога на 11% или 15 млн грн;

физические лица перечислили в местную казну 60 млн грн. Этот показатель на 27% или 12,7 млн грн больше суммы, поступившей в аналогичном периоде 2019 года.

Налоговые уведомления:

сумма налога с объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, начисляется налоговым органом по месту регистрации;

налоговые уведомления-решения отправляются налогоплательщику налоговым органом до 1 июля 2020 года;

уплатить сумму налога необходимо в течение 60 дней после получения.

Также сообщается, что с 03.08.2020 участник системы электронных платежей НБУ Казначейство ЕАП (код банка 899998) будет работать в режиме 23/7. Дата банковского дня в СЭП в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе будет отвечать календарной дате, а в выходные дни и нерабочие дни, определенные законодательством Украины, – календарной дате первого рабочего дня после них.

Справка Finance.ua

Штрафы за несвоевременную уплату налога на недвижимость:

при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за последним днем ​​срока уплаты денежного обязательства, – 10% суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней – 20% погашенной суммы налогового долга.

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